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Erzurum'da Denetim Faaliyetleri: 144 Bin Şahıs ve 24 Bin Araç Sorgulandı

Erzurum'da Denetim Faaliyetleri: 144 Bin Şahıs ve 24 Bin Araç Sorgulandı
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Erzurum polisi, Ocak 2025 içinde gerçekleştirdiği denetimlerde 144 bin 216 şahıs ve 24 bin 518 aracı sorgularken, çok sayıda narkotik madde ve silah ele geçirdi.

Erzurum polisi 2025 Ocak ayı içinde yaptığı denetimlerde 144 bin 216 şahıs ve 24 bin 518 aracı sorguladı.

1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 144 bin 216 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 24 bin 518 araç denetlendi. Umuma açık 907 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 963, metruk binalarda 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. 511 araca cezai işlem uygulandı. 422 kişi bakayadan ve aranan 223 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 46 narkotik madde operasyonunda 3 bin 870,9 gram narkotik madde ele geçirildi. 6'si kurusıkı, 11 tabanca, 4 av tüfeği, 297 fişek ve 42 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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