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Erzurum'da DEM parti seçim irtibat bürosunda terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılış etkinlikleri sırasında terör örgütü PKK/KCK'nın bayrağını açarak propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da DEM parti seçim irtibat bürosunda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Karaçoban ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılış etkinlikleri esnasında, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını açmak suretiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği tespit edilen E.Y. isimli şahıs, adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyet işlemleri akabinde adli mercilere sevk edildi. E.Y isimli şüpheli şahıs, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza yükümlülüğü hükümlerinin uygulanması kararı ile serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Karaçoban Erzurum PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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