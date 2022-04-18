Erzurum'da DEAŞ operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Erzurum'da DEAŞ operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu B.L isimli şahıs, Erzurum İli Aşkale İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan Suriye uyruklu B.L isimli şahıs Erzurum Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

Erzurum'da DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Erzurum, Suriye, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title