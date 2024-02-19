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Erzurum'da Cezaevi Firarisi Eşini Vurdu

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Erzurum'da cezaevi firarisi olan Şafak S., eşi Elif S.'yı tabanca ile başından vurduktan sonra kaçtı. Polis uzun kovalamaca sonrası şahsı kaçtığı takside yakaladı.

Erzurum'da cezaevi firarisi olan Şafak S. (39) eşi Elif S.'yı tabanca ile başından vurduktan sonra kaçtı, polis uzun kovalamaca sonrası şahsı kaçtığı takside yakaladı.

Erzurum'da bu gün öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ne gelen ve çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Şafak S, 15 yıllık eşi Elif S. ile tartıştıktan sonra tabanca ile ateş etti. Polis ihbar üzerine olay yerinden uzaklaşan Şafak S.'yı yakalamak için operasyon başlattı. Birçok adrese baskın yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, firari Şafak S.'ın taksi ile Pasinler ilçesinde olduğunu belirledi. Pasinler ilçesine yönelen polis sonunda Şafak S.'ı kaçtığı takside, Erzurum şehir merkezine dönerken kıskıvrak yakalandı. Erzurum Asayiş Büro Amirliği Yunus Ekipleri, Şafak S.'ı ve taksi şoförünü burada gözaltına alarak önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne daha sonra sorgulamak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan ve çocuklarının yanından kafasına kurşun sıkılan Elif S.'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre; eşinin şiddetinden kaçarak daha önce kadın sığınma evine sığınan Elif S., kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte yaşıyordu. Elif Saydam'ın 4 çocuğunun olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Güvenlik Aile İçi Şiddet Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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