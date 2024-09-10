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Erzurum'da Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Alkol Tüketenlere Cezai İşlem

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlayan denetimlerde, çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketen 16 kişiye toplam 32 bin 832 TL idari para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla, Erzurum il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde açıkta alkol alınmasının engellenmesine dair talimatının ardından polis denetimlere başlandı.

Denetimler kapsamında; çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketen 16 kişiye, 32 bin 832 TL idari para cezası kesildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Mesire Alanı, Yarımca Mahallesi Yarımca Yolu üzeri, Hilton Garden Otel çevresi, Yunus Emre Mahallesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Boğaz Mevkii ve Oteller Bölgesinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, denetimlerde 16 kişinin çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tükettiği tespit edildiği ifade edildiği ifade edild. Bu kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında toplam 32 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Çiftçi Politika 3-sayfa erzurum Güncel

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