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Erzurum'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Erzurum'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Erzurum'da bir çay ocağına yapılan silahlı saldırıda, husumetli iki kişi arasında çıkan çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Erzurum'da çay ocağına yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İ.Y., aralarında husumet bulunan İ.E.M.'ye ait iş yerine geldi ve burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içeriyi gözetledi. Sonrasında iş yeri kapısını açarak pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y., husumetlisi İ.E.M.'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheli İ.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İ.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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