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Erzurum'da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da iki grup arasında cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Y.S. (33) isimli şahsı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerinde olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.S. ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olaya karışan diğer şahıs ya da şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Y.S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakutiye Erzurum Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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