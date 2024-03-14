Erzurum'da bir lise öğretmeni eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde ikamet eden, öğretmen Zülküf B. (46) eşi Kadriye B. (44) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Zülküf B, eşi Kadriye B. ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak evden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak bıçaklanan anne ile kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zülküf B. aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. - ERZURUM