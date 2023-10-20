Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, eski eşi ve çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası şüpheli yakalandı.

Erzurum'da bir kişi eski eşi ve çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakla yaraladı

Erzurum'da bir kişi tartıştığı eski eşi ile çocuğunun bakıcısının oğlunu bıçakla yaraladı.

B.K, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan eski eşi K.K'nin evine gitti.

Burada çıkan tartışma sonrası B.K, eski eşini ve çocuklarının bakıcısının oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı kadın ile bakıcının oğlu, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kesici aletle yaralı halde yakalandı.

B.K. ile K.K'nin yakın zamanda boşandıkları öğrenildi.