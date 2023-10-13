Erzurum'un Yakutiye ilçesinde S.K., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Y.Ö.'yü evinin bulunduğu sokakta bıçakla yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da bir kişi annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı bıçakla yaraladı

Erzurum'da bir kişi annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesinde S.K. annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Y. Ö.'yü evinin bulunduğu sokakta bıçakla yaraladı.

Olayın ardından Y.Ö. kaldırıldığı Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken kaçan şüpheli S.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ERZURUM