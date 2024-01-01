Erzurum'da Bir Kadın Apartmandan Düşerek Hayatını Kaybetti

Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen B. Özdemir (26) doktorların tüm çabasında rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ambülans ile hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B. Özdemir, Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düşmüş ya da atlamıştı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM