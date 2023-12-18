Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir haftalık denetimlerde, 2 bin 701 sürücüye para cezası kesildi. Denetimlerde koruyucu tertibat kullanmamaktan, park yasağına uymamaktan, hız limitlerini aşmaktan, alkollü araç kullanmaktan ve diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza yazıldı.

Erzurum'da Bir Haftada 2 Bin 701 Sürücüye Para Cezası

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde 2 bin 701 sürücüye para cezası kesildi.

11 Aralık - 18 Aralık 2023 tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 202 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 500 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 674 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 12 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 482 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 115 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 101 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 12 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 38 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 551 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 701 sürücüye idari para cezası kesildi. - ERZURUM