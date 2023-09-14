Erzurum'da Bir Ekmek Fırınında Yardım Kutusu Çalındı

Erzurum'da bulunan bir ekmek fırınında gece saatlerinde tezgah üzerinde bulunan yardım kutusu çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın kutuyu alıp hızla uzaklaştığı görülüyor. Fırın işletmecisi, umutlarının çalındığını ve hırsızın genç olduğunu belirterek, kumbarayı geri getirmesini istedi.

Erzurum'da bir ekmek fırınına konulan yardım kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı.

Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi üzerinde bulunan fırında tezgah üzerinde bulunan bir yardım kutusu gece saatlerinde çalındı. Kutunun yerinde olmadığını fark eden fırın çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde fırının boş bulunmasını fırsat bilen bir hırsızın etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra yardım kutusunu alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

Fırın işletmecisi Yüksel Ünal, ustaların içerde çalıştığı anda içeri giren hırsızın kutuyu aldığını ifade ederek, "Kutu ile birlikte umutlarımız da çalındı. Hırsızın genç olduğunu gördük. Yazık. Bu yaşta hırsızlık yapan gençlerimizin olması kötü. Gelip bizden istese yardım ederiz. Gelsin kumbarayı geri versin" dedi. - ERZURUM