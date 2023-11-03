Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve bir otomobil zarar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavga: 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak ve darp sonucu yaralandı, bir otomobil de zarar gördü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.