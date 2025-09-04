Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi Badegül Sokakta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM