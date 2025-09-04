Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi Badegül Sokakta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa