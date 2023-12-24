Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen genç için gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kavgada Y.Ç. tarafından bıçaklanan S.B. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Zanlılar ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınmış daha sonra adliyeye sevk edilmişti.

Erzurum'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen genç için gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kavgada Y.Ç. tarafından bıçaklanan S.B. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Zanlılar ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınmış daha sonra adliyeye sevk edilmişti.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu anlaşılan iki taraf arasında trafikte çıkan tartışma, kampüs içinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. (18), S.B.'yi (23) göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Y.D. (19) ile olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.B, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen S.B. kurtarılamadı.

Polis genci yaralayan Y.Ç. ve arkadaşı Y.D.'yi suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Üniversitesi Erzurum Tutuklama Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title