Erzurum'da Bakır Telefon Kablosu Hırsızı Yakalandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bakır telefon kablolarını çalan şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Uzundere ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde Türk Telekom Müdürlüğü firmasına ait yaklaşık 150 metre bakır telefon kablosunun kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınması olayıyla ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınmasına müteakip detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı F.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu çalınan malzemeler bulunarak firma yetkililerine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren F.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere devam edildiği belirtildi. - ERZURUM