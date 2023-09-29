Erzurum'da ATM'ye baltayla saldıran şüpheli tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir banka ATM'sinin kilidini baltayla kırmaya çalışan şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da ATM'nin (Otomatik para çekme makinası) kilidini baltayla kırmaya çalışırken çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde, gece devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, bir banka ATM'sinin arka kapısının kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J'yi suçüstü yakaladı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ATM'ye baltayla saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde olay yerine gelen saldırganın, bir süre bekledikten sonra baltayla ATM'nin kilidinin bulunduğu bölgeye vurması ve etrafında gezinmesi, sonrasında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanması yer alıyor.