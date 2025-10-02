Erzurum'da Asayiş Suçlarında Önemli Düşüş ve Yangın Olaylarında Artış

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilin 9 aylık asayiş bilgilerini içeren rakamları paylaştı.

Erzurum'da asayiş başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8.8, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 10.9, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 18.3 ve devlete ve millete karşı işlenen suçlarda yüzde 28,5 oranında bir azalma kaydedildiğini ifade ederek, "Mal varlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında dolandırıcılık hadiselerinde geçen seneye göre yüzde 18,1 oranında bir azalış var. Ama tüm uyarılarımıza rağmen yine dolandırıcıların iş başında olduğunu özellikle yaşlı vatandaşlarımızı kandırmak suretiyle onları ağlarına düşürdüğünü kendilerine asker, polis, savcı süsü vererek insanlarımızı mağdur ettiklerini hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Bu tür durumlarda hemen 112'yi aramak suretiyle emniyetimize veya jandarmamıza gerekli ihbarlarda bulunsunlar. Tüm aldığımız tedbirlere tüm uyarılara rağmen yine bu hadiselerin devam ediyor olması bizleri de müteessir ediyor. 2024 yılının ilk 9 ayında ilimizde 3 bin 226 kişi yakalanmışken bu sene 3 bin 546 kişinin yakalandığını ve adli makamların talimatları doğrultusunda işlem yapıldı" dedi.

"Yangınlarda yüzde 45,3 artış"

Asayiş olayları başlığı altında yangın olaylarına da temas eden Vali Çiftçi, "Bu sene tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyretti. Buna bağlı olarak da yangın olayları geçen senelerden daha fazla ortaya çıktı. Bu sene ilimizde yangın olaylarında yüzde 45,3'lük bir artış oldu. Türkiye genelinde yangın olaylarında özellikle orman yangınlarında artış oldu. İlimize yansıması da bu şekilde gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

"Düzensiz göçle ilgili mücadeleye devam"

Düzensiz göçle mücadele konusunda da gerekli hassasiyeti gösterdiklerini anlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Hem emniyet müdürlüğümüz hem jandarma komutanlığımız hem de il göç müdürlüğümüz gerekli mücadeleyi kararlılıkla kesintisiz bir şekilde yürütüyor. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar düzensiz göçmenlerle ilgili organizatörlerle ilgili çalışmalarımız mücadelemiz devam edecek. Örneğin bu sene yapılan operasyonların yüzde 15,4 arttığını ifade edebilirim. Daha fazla operasyon gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak yakalanan organizatör sayılarının yüzde 27 oranında arttığını adliyeye sevk edilen organizatörlerin de yüzde 129 oranında tutuklamaların arttığını bunun kararlı bir şekilde sürdüğünü ifade etmek isterim" şeklinde konuştu. - ERZURUM