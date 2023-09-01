Erzurum'da arazi kavgası kanlı bitti

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki kardeş arasındaki arazi kavgası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki kardeş arasındaki arazi kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde iki kardeşin arazi tartışması sonucu çıkan kavgada Ö.Y. kardeşi İ. Y.'ı kalbinden bıçakladı ağır. Ağır yaralanan İ.Y. 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ERZURUM