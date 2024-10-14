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Erzurum'da Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Aranan Şahıs Yakalandı
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Erzurum'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, çeşitli suçlamalarla arananlar listesinde yer alıyordu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma veya bulundurma, Şantaj, Resmi belgede sahtecilik, Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından hakkında yakalama kararı olan ve toplamda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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