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Erzurum'da Aranan 6 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Aranan 6 Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 482 şahıs ile 81 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeğine el konuldu. Şüpheliler hakkında düzenlenen evrak adli makamlara sevk edildikleri belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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