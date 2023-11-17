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Erzurum'da Aranan 6 Kişi Yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da çeşitli suçlardan hüküm giydikleri için aranan 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama ve yağma gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler adli makamlara sevk edildi.

Erzurum'da çeşitli suçlardan hüküm giydikleri için aranan 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama ve yağma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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