Haberler ›› 3. Sayfa ›› Erzurum'da Aranan 6 Kişi Yakalandı

Erzurum'da Aranan 6 Kişi Yakalandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan hüküm giydikleri için aranan 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama ve yağma gibi suçlardan hapis cezası bulunan kişiler adli makamlara sevk edildi.