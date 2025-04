Erzurum'da Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Araç bir anda alev topuna döndü

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen bir araç yangınında yürekler ağza geldi, itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı uzun uğraş sonrası söndürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını çevrede bir anda paniğe sebep oldu. Vatandaşlar ön kısmında alev yükselen aracı 112'ye ileti. İhbar üzerine Kayakyolu Özyunuslar Sitesi önündeki araç yangınına merkez itfaiye ekipleri anında etti. Alev topuna dönen aracın çevreye zarar vermemesi için gayret gösteren itfaiye ekipleri uğraş sonunda yangını söndürdü. Bu arada araçtaki patlama ve yükselen alevler çevre sakinleri tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi.

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla ilgili polis incelemesini sürdürürken, aracın tamamen kullanılmaz hale geldiği görüldü.