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Erzurum'da Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangınında itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Araç bir anda alev topuna döndü

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen bir araç yangınında yürekler ağza geldi, itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı uzun uğraş sonrası söndürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını çevrede bir anda paniğe sebep oldu. Vatandaşlar ön kısmında alev yükselen aracı 112'ye ileti. İhbar üzerine Kayakyolu Özyunuslar Sitesi önündeki araç yangınına merkez itfaiye ekipleri anında etti. Alev topuna dönen aracın çevreye zarar vermemesi için gayret gösteren itfaiye ekipleri uğraş sonunda yangını söndürdü. Bu arada araçtaki patlama ve yükselen alevler çevre sakinleri tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi.

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla ilgili polis incelemesini sürdürürken, aracın tamamen kullanılmaz hale geldiği görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - 3.Sayfa
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