Erzurum'da Araç Yangını Korkuttu

Erzurum'da Araç Yangını Korkuttu
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından köpükle söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

Erzurum'da meydana gelen araç yangını korkuttu, itfaiye kullanılmaz hale gelen araca köpükle müdahale etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 212. Sokak'ta bir aracın ön kısmında henüz sebebi bilinmeyen şekilde alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Erzurum İtfaiye Başkanlığı'na bağlı merkez itfaiye ekipleri geldi. Araç yangını uzun bir uğraş sonrası ekipler tarafından söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken her hangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadı. Polis olayla ilgili ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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