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Erzurum'da Araç Yangını Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Horasan ilçesinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeye haber verdi. Yangın, olumsuz hava şartları nedeniyle söndürülemedi ve araç tamamen yandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen araç yangını korku dolu anlara neden oldu.

Osman Tatlı yönetimindeki 10 ACL 168 plakalı otomobil, Horasan'a bağlı Yörükatlı köy yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının, iddialara göre aracın elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtiliyor.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Horasan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ancak, bölgede etkili olan yoğun tipi ve olumsuz hava şartları, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Tüm çabalara rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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