Erzurum'da Apartmanda Yangın Paniği
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmanın 6. katında mutfakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Erzurum'da bir apartmanın 6'ıncı katında meydana gelen yangın korkuttu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Mehmet Sekmen Caddesi Nişantaşı Apartmanı 6'ıncı katında çıkan yangına Erzurum İtfaiye ekipleri müdahale etti. Henüz sebebi bilinmeyen şekilde evin mutfak kısmında çıkan yangın bir anda evi sardı. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.
Polis olaylar ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa