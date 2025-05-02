Erzurum'da Apartmanda Yangın Paniği

Erzurum'da bir apartmanın 6'ıncı katında meydana gelen yangın korkuttu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Mehmet Sekmen Caddesi Nişantaşı Apartmanı 6'ıncı katında çıkan yangına Erzurum İtfaiye ekipleri müdahale etti. Henüz sebebi bilinmeyen şekilde evin mutfak kısmında çıkan yangın bir anda evi sardı. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Polis olaylar ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM