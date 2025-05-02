İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD'ı ziyaret eden Zeybekçi'den bu görüntülere dikkat çeken sözler
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Ersin Tatar'dan 'KKTC'nin adı mı değişiyor?' sorusuna çarpıcı yanıt

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan gündem yaratacak yanıt

Erzurum'da Apartmanda Yangın Paniği

Erzurum'da Apartmanda Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmanın 6. katında mutfakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Erzurum'da bir apartmanın 6'ıncı katında meydana gelen yangın korkuttu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Mehmet Sekmen Caddesi Nişantaşı Apartmanı 6'ıncı katında çıkan yangına Erzurum İtfaiye ekipleri müdahale etti. Henüz sebebi bilinmeyen şekilde evin mutfak kısmında çıkan yangın bir anda evi sardı. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Polis olaylar ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.