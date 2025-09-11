Erzurum'da Ağustos Ayında 52 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Ağustos ayı içinde 52 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Ağustos ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Ağustos ayı döneminde 52 yaralamalı kaza, 18 maddi hasarlı kazada 107 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 8 aylık dönemde ise 189 ölümlü-yaralamalı kaza, 107 maddi hasarlı ve bu kazalarda 5 kişi öldü, 384 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM