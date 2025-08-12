Erzurum'da Abart Egzoz Denetimleri: 29 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum polisi, abart egzoz ve trafiği tehlikeye düşüren araçlara yönelik uygulamalarını hız kesmeden devam ettiriyor, son denetimlerde 29 araç trafikten men edildi.

Erzurum'da bir hafta içinde kamunun huzurunu bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzozlu araç ve motosikletlere yönelik, kentin muhtelif yerlerinde yapılan uygulamalarda; 29 adet otomobil ve motosiklet sürücüsüne modifiyeli, abart egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan denetimler sonucu 29 araç trafikten men edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM