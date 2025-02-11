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Erzurum'da 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 51 göçmeni yakaladı. 14 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Erzurum'da yapılan çalışmalar sonucu yurda kaçak yollarla girmek isteyen 51 göçmen yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Suriye, 1 İran, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 14 şüpheli şahıstan 11'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. .

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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