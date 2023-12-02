Erzurum'da 506,72 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik olarak 506,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 506,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada sırt çantası iç alt kısmında astar içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 506,72 gram metamfetamin maddesi bulundu. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen H.P. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM