Erzurum'da 5 Kilo 200 Gram Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
Erzurum'da yapılan narkotik operasyonunda 5 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Erzurum'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik köpeği Magnum ile yapılan çalışmalarda 5 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.K. (24) ve M.S.E. (24), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet güçleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
