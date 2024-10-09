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Erzurum'da 43 Aranan Kişi Yakalandı

Erzurum'da 43 Aranan Kişi Yakalandı
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Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, son bir hafta içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 43 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Erzurum'da son bir hafta içerisinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 43 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince son bir hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde Erzurum ili genelinde 10 kesinleşmiş hapis cezasına yönelik aranma kaydı bulunan, 33 ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan olmak üzere toplam 43 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa erzurum Hukuk JASAT

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