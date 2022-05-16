Erzurum'da 41 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kaçak göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 41 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs 2022 günü saat: 01: 25 sıralarında Erzurum Çevre Yolu üzerinde durdurulan, sürücülüğünü Rahmi M.' nin yaptığı araçta yapılan kontrollerde araç içerisinde yabancı uyruklu toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 41 göçmenin İran sınırı üzerinden ülkemize kaçak yollarla giriş yaptıkları, kaçakçılara kişi başı bin dolar para verdikleri, ülkemizde bir gece konakladıktan sonra kaçakçılar tarafından batı illerine gönderilmek üzere bindirildikleri anlaşıldı.

Yakalanan 41 göçmen sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken konuyla ilgili şüpheli Rahmi M. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca suçta kullanılan araca ve şahsın banka hesaplarına el konuldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa