Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da 35 Bin 180 Araç Kontrol Edildi, Cezalar Uygulandı

Erzurum'da 35 Bin 180 Araç Kontrol Edildi, Cezalar Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 35 bin 180 araç kontrol edilerek, çeşitli trafik ihlallerine cezai işlemler uygulandı. Alkollü araç kullanma, hız sınırlarını aşma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallerde sürücülere ceza kesildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 35 bin 180 araç kontrol edildi.

Jandarma ekiplerinin konu ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında şu açıklama yapıldı, "01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 180 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde; 6 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 48 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 300 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,152 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan cezai işlem uygulanmış, 240 araç trafikten men edilmiş, 6 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.