Erzurum'da 336 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da 336 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Erzurum'da yapılan operasyonda piyasa değeri 336 milyon TL olan 224 kilo 400 gram likit metamfetamin ele geçirildi. İki kişi tutuklanırken, bu miktar ilçede şimdiye kadar yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı oldu.

Erzurum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 336 milyon TL olan 224 kilo 400 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken,

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ve narkotik madde arama köpeği 'Magnum' ile yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, 224 kilo 400 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 336 milyon TL olduğu öğrenildi.

Erzurum'da ele geçirilen en yüksek miktar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan J.A. (48) ve D.T. (42) isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gerçekleştirilen bu operasyon, bugüne kadar Erzurum'da ele geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti.

"Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapıyan açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğümüzün dikkatli, kararlı ve etkin saha çalışmalarıyla uyuşturucu madde kullanımının, satışının ve naklinin önlenmesine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Toplumumuzun huzuru, gençlerimizin geleceği ve milletimizin güvenliği için uyuşturucu ile mücadelede hiçbir tavize müsaade edilmeyecektir" denildi. - ERZURUM

