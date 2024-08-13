Erzurum'da 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram 50 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 825 TL de ele geçirildi. Tutuklanan şahıs adli mercilere sevk edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda bebek arabası içerisinde 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bebek arabası içerisinde zulalanmış vaziyette 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.Ş.(28), O.B.(33) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM