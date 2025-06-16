Erzurum'da 2025 Yılında 606 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da 2025 Yılında 606 Yaralamalı Trafik Kazası
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Erzurum'da 2025 yılının Mayıs ayı itibarıyla emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde 606 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. İlk beş ayda toplam 606 ölümlü-yaralamalı kaza ve bin 031 maddi hasarlı kaza kaydedildi.

Erzurum'da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılı Mayıs ayı içinde 606 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının ilk beş aylık trafik istatistiklerine bakıldığında emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı 5 aylık dönemde toplam 606 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 31 maddi hasarlı kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, bin 126 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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