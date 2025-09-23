Erzurum'da 2025'te Trafik Kazaları Korkutucu Rakamlar Açıklıyor

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk 8 ayında ayında bin 290 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının ilk sekiz ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı ilk sekiz ayında bin 290 yaralamalı kaza, bin 950 maddi hasarlı kazada 26 ölüm ve 2 bin 371 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM