Erzurum'da 2025 İlk Dokuz Ayda Bin 466 Trafik Kazası

Erzurum'da 2025 İlk Dokuz Ayda Bin 466 Trafik Kazası
Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk dokuz ayında toplam bin 466 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Trafik istatistiklerine göre, daha çok maddi hasarlı kazaların yaşandığı gözlemlendi.

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk 9 ayında ayında bin 466 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının ilk dokuz ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı ilk dokuz ayında bin 466 yaralamalı kaza, 2 bin 228 maddi hasarlı kazada 34 ölüm ve 2 bin 655 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
