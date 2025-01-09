Üye Girişi
Haberler
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu

Erzurum'da 2024 yılında 250 ölümlü-yaralamalı trafik kazası

Erzurum'da 2024 yılında 250 ölümlü-yaralamalı trafik kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 250 ölümlü-yaralamalı kaza kaydedildi. İstatistikler, daha çok maddi hasarlı kazaların yaşandığını gösteriyor.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı içinde 250 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılı istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılında 250 ölümlü-yaralamalı kaza, 64 maddi hasarlı kazada 13 ölü ve 492 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sürpriz görüşme öncesinde MHP'den dikkat çeken paylaşım
img

Memurların yemek bedelleri belli oldu
img

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler 'Yok artık' dedi

Survivor'da herkesi şaşırtan veda

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.