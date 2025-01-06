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Erzurum'da 2024 Yılı Trafik Kazaları Raporu Açıklandı

Erzurum'da 2024 Yılı Trafik Kazaları Raporu Açıklandı
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Erzurum'da 2024 yılı içinde bin 615 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 34 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 813 yaralı kaydedildi.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2024 yılı içinde bin 615 adet ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2024 yılında bin 615 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 565 maddi hasarlı kazada 34 kişi vefat etti ve 2 bin 813 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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