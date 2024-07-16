Erzurum'da 15 Temmuz Milli İrade Projesi kapsamında Bilgilendirme Standı açıldı

Erzurum Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince; "15 Temmuz Milli İrade" Projesi kapsamında "Bilgilendirme Standı" açıldı.

15 Temmuz'da yaşananları anlatan videolar alışveriş merkezine ait ekranda sunuldu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, ülkemizin aleyhine yıkıcı-bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, teröre karşı devlet-vatandaş işbirliği içerisinde halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi için bilgilendirmeler yapılarak akabinde broşürler dağıtılmıştır. Toplamda 15.000 vatandaşımıza ulaşılmıştır." denildi. - ERZURUM