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Erzurum'da 136 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da 136 Aranan Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ayda 136 aranan şahsı yakalayarak, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan kişileri adaletle buluşturdu. Hırsızlık, FETÖ üyeliği ve cinsel istismar gibi suçlardan aranan şahıslar, ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 136 aranan şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 65 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Narman ilçesinde yakalanmış, adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve hakkında 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çat ilçesinde yakalanmış, adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Şenkaya ilçesinde yakalanmış, adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs 29.11.2024 tarihinde Pasinler ilçesinde yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca ifadeye yönelik aranan 99 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 33 şahıs, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 3 şahıs, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, olmak üzere toplam 136 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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