Erzurum'da 134 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, haklarında arama kararı olan 134 şahsı yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; hırsızlık ve dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, ailenin korunmasına muhalefet, uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma ve daha birçok suçtan kesinleşmiş cezası bulunan şahısları yakaladı. Ekiplerin çalışması sonucu; 20 yıl üzeri 1 şahıs, 10-20 yıl arası 4 şahıs, 5-10 yıl arası 8 şahıs, 2-5 yıl arası 18 şahıs ve 2 yıl altı 43 şahıs olmak üzere toplam 134 hapis ve ifadeye yönelik aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli merciilere intikal ettirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ayrıca; il genelinde huzur ve güvenliğin devamı için 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Önü ve Çevreleri Denetim Uygulaması' gerçekleştirdi. Ekipler uygulama kapsamında; okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki kafe ve internet kafeler, okul çevrelerindeki parkları denetlendi. - ERZURUM