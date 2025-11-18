Erzurum'da 134 Aranan Şahıs Yakalandı
Erzurum'da polis ekipleri, 1-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu gibi suçlardan haklarında arama kararı olan 134 şahsı yakaladı. Ayrıca, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde denetimler yapıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; hırsızlık ve dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, ailenin korunmasına muhalefet, uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma ve daha birçok suçtan kesinleşmiş cezası bulunan şahısları yakaladı. Ekiplerin çalışması sonucu; 20 yıl üzeri 1 şahıs, 10-20 yıl arası 4 şahıs, 5-10 yıl arası 8 şahıs, 2-5 yıl arası 18 şahıs ve 2 yıl altı 43 şahıs olmak üzere toplam 134 hapis ve ifadeye yönelik aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli merciilere intikal ettirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ayrıca; il genelinde huzur ve güvenliğin devamı için 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Önü ve Çevreleri Denetim Uygulaması' gerçekleştirdi. Ekipler uygulama kapsamında; okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki kafe ve internet kafeler, okul çevrelerindeki parkları denetlendi. - ERZURUM