Erzurum'da 11 Ayda Bin 256 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 11 ay içinde bin 256 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı, kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da 2023 yılının 11 aylık toplam ve Kasım ayı trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2023 yılı Kasım ayı döneminde 117 ölümlü-yaralamalı kazada, 222 maddi hasarlı ve 196 yaralı, 2 ölümlü kaza kayıtlara geçti. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.

Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı 11 aylık kazalara bakıldığında ise bin 256 ölümlü-yaralamalı, bin 995 maddi hasarlı kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 288 kişi yaralandı. Türkiye geneli 2023 yılı 11 aylık kazalara bakıldığında 216 bin 773 ölümlü-yaralamalı, 291 bin 71 maddi hasarlı kazada 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin 842 yaralı oldu. - ERZURUM