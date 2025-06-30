Erzurum'da 1 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'da vatandaşları 1 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheli, Erzurum merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da vatandaşları 1 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık olaylarında vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için Erzurum merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Erzurum'un yanı sıra Elazığ, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Yalova, Antalya ve İstanbul illerinde şahısların yakalanması amacıyla; Erzurum Emniyetinden 9 ekip, 27 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa