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Erzurum'da 1.15 Milyon TL Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Erzurum'da 1.15 Milyon TL Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi
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Erzurum'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 300 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzurum'da gümrük kaçağı piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 300 adet parfüm ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Hınıs ilçesinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan çeşitli markalarda 300 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken gümrük kaçağı parfümlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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