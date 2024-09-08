Üye Girişi
Haberler

Erzurum-Bayburt sınırındaki tünelde yaşanan göçük faciasında genç işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Bayburt sınırında bulunan ve 2012 yılında yapımına başlanan tünelde son 4 yılda 3 göçük meydana geldi. Son göçükte 2 kişi yaralanırken, genç işçi Mehmet Bayramoğlu hayatını kaybetti. Tüneldeki göçükler iş güvenliği önlemleri ve sorumluluklar konusunda soru işaretleri yaratırken, olayla ilgili firma yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erzurum-Bayburt sınırında 2012 yılında temeli atılan, Bayburt Group İnşaat firması tarafından yapımına başlanan ve çalışmaların devam ettiği tünelde 4 yılda 3 göçük meydana geldi.

Yapımı 12 yıldır süren, bir türlü tamamlanamayan tünelde Eylül 2020'de yaşanan göçükte 1'i ağır 11 işçi yaralanmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuzhan Orak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aralık 2022'deki göçük faciasında ise 5 işçi yaralanmış, hastanede tedavilerine başlanmıştı.

2 gün önce 6 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen göçükte ise 2 kişi yaralanırken, 22 yaşındaki Mehmet Bayramoğlu isimli genç işçi hayatını kaybetti. Her iki yılda bir göçük yaşanan tünel, akıllara "İlgililer sorumsuz mu davranıyor, iş güvenliği önlemleri yetersiz mi alınıyor" sorusunu getirirken, tünelde 2015 yılında da tünelde yer altı suyu kaynaklı göçük oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan son yaşanan göçük faciası ile ilgili firma yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Olay, sessizliğini koruyor.

Gençliğinin baharındaki genç işçi memleketi Elazığ'da toprağa verilecek

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Bayramoğlu, Elazığ'ın Beyhan beldesi, Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek. Genç işçinin yakın arkadaşı olduğu öğrenilen, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut Ö.'nün ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum bayburt 3-sayfa Güncel Yaşam

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı

 Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyasetçilerden ilk idam çağrısı geldi: İbreti alem için sallandıracaksın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GALATASARAY ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Ç. Esenler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? GS Esenler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı? Cübbeli Ahmet boğazını kim sıktı, saldırgan yakalandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Eylül Pazar bugün kim potada kim var? Masterchef kim elendi? 8 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi?
title