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Erzurum-Artvin Yolu'nda Buzlanma Nedeniyle Üç Kaza Meydana Geldi

Erzurum-Artvin Yolu'nda Buzlanma Nedeniyle Üç Kaza Meydana Geldi
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Erzurum-Artvin kara yolunun Gölbaşı mevkiinde meydana gelen buzlanma, 3 farklı kazaya yol açtı. Can kaybı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, sürücüleri kış aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erzurum- Artvin kara yolunun Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı mevkiinde meydana gelen buzlanma, aynı gün içerisinde 3 farklı kazaya yol açtı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

İlk kaza, C.G. yönetimindeki ticari aracın buzlanan virajda kayarak şarampole uçmasıyla gerçekleşti. Olay yerine intikal eden ekiplerin güvenlik önlemleri devam ederken, ikinci bir araç kazası daha yaşandı. E.G. yönetimindeki araç, kaza alanını görünce panikleyerek ani fren yaptı ve yoldaki kar birikintisine çarptı. Üçüncü kazada ise T.D. yönetimindeki araç, aynı virajda kayarak bariyerlere çarptı.

Kazaların ardından, jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlamak için çaba sarf etti. Ancak, bir sürücünün paniğe kapılıp frene basması sonucu araç ekiplerin üzerine doğru sürüklendi. Araç son anda toparlayıp ekipleri teğet geçti.

Kazaların ardından kısa sürede tuzlama çalışmaları başlatılarak yol yeniden güvenli hale getirildi. Yetkililer, kış aylarında buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmalarını ve uygun ekipmanlarla yola çıkmalarını hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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